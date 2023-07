Die EnBW hat für weitere Ladeparks für E-Autos "eröffnet", aber geladen wird dort nicht. Denn es handelt sich um fünf originalgetreu errichtete EnBW-Schnellladeparks im Maßstab 1:87 - für das Miniatur Wunderland in Hamburg. Dabei wurden nicht fünf gleiche Standorte aufgebaut, sondern wie im großen Maßstab an die jeweilige Umgebung angepasst. Der größte Ladepark befindet sich in Mitteldeutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...