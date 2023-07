GOFAST hat einen öffentlichen Schnellladehub am Flughafen Zürich in Betrieb genommen. An den derzeit acht Ladeplätzen können E-Autos mit Leistungen von bis zu 300 Kilowatt laden. Die Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau hat GOFAST nach eigenen Angaben bereits geschaffen. Der Ladepark verfügt über ein Solardach mit einer Durchfahrtshöhe, die sich nach Angaben von GOFAST auch für E-Lkw eignet. ...

