An der Börse Frankfurt wird heute gefeiert. Denn der Deutsche Aktienindex DAX ist am Samstag 35 Jahre alt geworden. Am Nachmittag gibt es eine Geburtstagsfeier, auf der auch der große Erfolg gefeiert wird. Immerhin hat der Leitindex in den vergangenen Jahren 1290 Prozent zugelegt. Doch in die Zukunft soll noch mehr drin sein.. Am Ende des ersten DAX-Handelstags am 1. Juli 1988 standen 1.163 DAX-Punkte an der Anzeigetafel der Frankfurter Börse. Bis ...

