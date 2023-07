Die Ernennung von Louis Wright zum neuen CEO von Moventum S.C.A. ist von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gerade bestätigt worden. Louis Wright hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Unternehmens- und Finanzdienstleistungsbranche. Er war in leitenden Positionen bei mehreren führenden Finanzinstituten wie Calastone und Kneip tätig und förderte dort Wachstum und Rentabilität. Wright bringt ein tiefgreifendes Verständnis für das technologische und regulatorische Umfeld mit sowie für die sich ständig wandelnden Kundenbedürfnisse. "Als neuer CEO an der Spitze von Moventum ...

