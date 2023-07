Düsseldorf (ots) -SAP-Chef Christian Klein ist der aktuell beste CEO aller 160 DAX Unternehmen. Das ist das Ergebnis des weltweiten CEO Live-Rankings des Düsseldorfer Unternehmens THE IQ COMPANY. Die App "CEQ" aggregiert, verdichtet und visualisiert aus mehr als 80.000 Datenquellen in Echtzeit ein Ranking mit 5 Haupt-Dimensionen:- wirtschaftliche Performance- mediale Präsenz- Engagement in sozialen Medien- Nachhaltigkeit/ESG und- individuelle ThemenführerschaftCEQ trägt dafür sämtliche relevanten Daten zu allen CEOs aus DAX, MDAX, SDAX, Dow Jones, Nasdaq, Nikkei etc. weltweit zusammen und erstellt daraus ein objektives, leicht verständliches Ranking. Die App CEQ ist Mitte 2023 erfolgreich an den Markt gegangen.Die Philosophie von CEQ: Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von der Performance und Reputation seines/seiner CEO ab. Je nach Branche kann die Medienpräsenz des/der CEO eine große Rolle spielen, aber auch die Themen, die er/sie in den Medien besetzt, die Aktivitäten in Social Media, der Umgang mit Diversity, ethischen Fragen, Nachhaltigkeit, die Passung zur Unternehmensmarke und vieles mehr. Es ist daher unverzichtbar, die Reputationspflege zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie zu machen und die Reputation aktiv zu managen.Einen Mehrwert bringt dieses Wissen den CEOs selbst, den jeweiligen Kommunikations-abteilungen, Aufsichtsräten und Shareholdern des Unternehmens. Dazu sagt Gründer André Schieck: "Einzigartig macht unsere App auch die Personalisierbarkeit, durch die die jeweiligen Top-Entscheider*innen ihre bevorzugten Indizes, Branchen, Fokus-Themen oder auch einzelne Vergleichs-CEOs für ihr persönliches Benchmarking vorgeben können."THE IQ COMPANY wird regelmäßig über ausgewählte Medienpartner sowie LinkedIn und Twitter über die Performance der CEOs berichten und z.B. die "Aufsteiger*innen der Woche", die "Top CEOs des Monats", die "CEO Frauenquote" oder auch den "Thought Leader" zu Themen wie Diversity, Blockchain, Metaverse etc. bekanntgeben. Ein konkretes Beispiel ergänzt Medienpartner Jens Schmitz von pressrelations: "Für uns ist es besonders spannend zu sehen, welche Auswirkungen die mit unserer Trendfrüherkennung-Methode FirstSignals generierten Themen auf die Positionierung der CEOs haben. So hat aktuell die Besetzung der Trendthemen Cloud und die Chancen durch Künstliche Intelligenz zum Aufstieg von Christian Klein (SAP) an die Spitze als Thought Leader geführt."Aufgrund der hohen Nachfrage arbeitet das Analystenteam von Gründer Gunter Nowy bereits am Ausbau der bestehenden Dimensionen für weitere Zielgruppen: "Wir haben zahlreiche Anfragen von Marketingentscheider*innen vorliegen, die starkes Interesse an einem CMO Benchmark-Tool haben, um erstmalig ein 'Gefühl' zu bekommen, wo sie denn im Vergleich stehen."Ein kostenfreier Probezugang zum CEO-Ranking kann über die Website http://www.CEQ.de beantragt werden.Über THE IQ COMPANY:Das Düsseldorfer Unternehmen THE IQ COMPANY verknüpft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Daten in Echtzeit für alle Top-Entscheider*innen wie CEOs, Führungskräfte oder Investor*innen. Basis der digitalen Produkte bildet die TIQC BUSINESS INTELLIGENCE CLOUD unter Einsatz von Machine Learning & NLP. Damit schafft THE IQ COMPANY datenbasierte Ökosysteme für Unternehmen.Pressekontakt:The IQ CompanyMichael MayBilker Straße 3440213 Düsseldorfbusiness@theiqcompany.de+4921154203308Original-Content von: The IQ Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170951/5549255