Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Die rechtliche Verschmelzung der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH auf die LUNIS Vermögensmanagement AG sowie die Umfirmierung zur HRK LUNIS AG ist mit dem Handelsregistereintrag per 30.06.2023 formaljuristisch vollzogen, so die HRK LUNIS AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

