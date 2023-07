Wien (www.fondscheck.de) - Source For Alpha erweitert Privatkundenteam - FondsnewsSource For Alpha erweitert das Privatkundenteam mit Patrick Bruns, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde ab Juli als Kundenberater Privatkunden zu der Frankfurter Gesellschaft stoßen.Bruns sei seit über 20 Jahren in der Beratung vermögender Privat- und Unternehmenskunden sowie Stiftungen im Rhein-Main-Gebiet aktiv. Er sei zuletzt seit 2021 bei der unabhängigen Vermögensverwaltung Habbel, Pohlig & Partner angestellt gewesen. Davor sei er bei der HypoVereinsbank im Bereich Private Banking und Wealth Management, unter anderem als Leiter Private Banking Rhein-Main, tätig gewesen. (News vom 30.06.2023) (03.07.2023/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...