Das Angebot in Sachen E-Mobilität ist bei Porsche bisher noch limitiert. Mit dem Taycan verfügt der Sportwagenbauer über lediglich einen Stromer in seinem Portfolio. Dieser erfreute sich zwar großer Beliebtheit, zuletzt ging die Nachfrage jedoch zurück. Porsche-CEO Oliver Blume sieht den Konzern aufgrund der Transformation großem Druck ausgesetzt, hat aber auch Lob übrig.Blume - seit September auch CEO der Porsche-Mutter Volkswagen - erklärte der Automobilwoche in einem Interview, die Branche, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...