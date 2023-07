Die Aktie der Baader Bank (WKN: 508810) steigt um +2,7% auf aktuell 4,08 €. Nach dem Abwärtstrend seit Mitte 2021 geht sie so langsam in eine Seitwärtsbewegung mit einer hohen Volatilität über. Für Anleger stellt sich die Frage, ob jetzt eine Investition lohnenswert ist. Baader Bank vorgestellt Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte ...

