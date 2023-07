Ich berate Versicherer dabei, digitale Services, Anwendungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei fällt mir immer wieder auf, wie groß die Herausforderungen in den Unternehmen sind. Es gibt eine Reihe struktureller und systematischer Hürden zu bewältigen. Aktuell arbeite ich an dem Digital Insurance Services Framework. Hierbei geht es darum, Verantwortliche in der IT in die Lage zu versetzen, moderne digitale Services aufsetzen zu können. Doch wie entwickelt man derartige Services und Anwendungen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...