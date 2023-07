An einem uneinheitlichen Handelstag fällt auf, dass unter den 15 besten HDAX-Werten auf Xetra vier aus dem Immobiliensektor sind. Zeitweise notiert der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown sogar an der Spitze des Tableaus, Vonovia kommt auf ein Plus von 1,6 Prozent. Der Auslöser dürften Aussagen der Deutschen Bank sein.

