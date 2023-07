Stuttgart (ots) -Preisverleihung mit Frank Plasberg am Freitag, 10. November 2023 in BremenEinmal im Jahr zeichnet die ARD die besten regionalen Ideen aus Fernsehen und dem Web aus: Auch in diesem Jahr geht der Bremer Fernsehpreis an den Start. Neben den öffentlich-rechtlichen sind auch private und deutschsprachige ausländische Sender eingeladen, ihre Beiträge zum Wettbewerb einzureichen. Der Fernsehpreis von Radio Bremen steht dabei für innovative und hochwertige regionale Information und Unterhaltung.Zum zweiten Mal wird der Publikumspreis "Nah dran" vergeben. Dabei kann das Publikum auf www.bremerfernsehpreis.de für seinen Favoriten abstimmen, der dann bei der Preisverleihung bekanntgegeben wird - die Abstimmung beginnt am 4. September.Gesucht werden Beiträge in den Kategorien:- Bester Beitrag "Aktuelles"- Beste Leistung vor der Kamera- Bestes crossmediales Regional-Projekt- Beste investigative Leistung- Beste regionales Streaming-Format- Worauf wir besonders stolz sindund- "Nah dran" - der PublikumspreisDie Sender können ihre herausragenden Produktionen - Beiträge, Magazine, Moderationen, Aktionen - aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 beim Regionalwettbewerb der ARD unter www.bremerfernsehpreis.de einreichen. Dort sind auch die weiteren Einreichungsbedingungen zu finden. In diesem Jahr sind in den Kategorien "Beste Leistung vor der Kamera" und "Beste investigative Leistung" auch Reportagen, Interviews und Moderationen aus aktuellen, regionalen Web-Produktionen zugelassen. Einsendeschluss ist der 17. August 2023.Über die Nominierung entscheidet eine Fach-Kommission mit- Pune Djalilehvand (rbb)- Maxi Droste (ARD Mediathek)- Verena Egbringhoff (WDR)- Michael Heussen (WDR / Das Erste)- Christian Mößner (BR)- Gabriele von Moltke (rbb)- Manuela Peter (mdr)- Lothar Schmitz (SWR)Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Bremer Fernsehpreises werden am Freitag, 10. November 2023, in Bremen gekürt. Moderiert wird die Gala von Frank Plasberg, der auch die Jury leitet.Am Nachmittag vor der Gala findet das traditionelle Werkstattgespräch statt. Schwerpunkt in diesem Jahr ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Regionalen.Der Bremer FernsehpreisDer Bremer Fernsehpreis kürt das Beste aus Regionalfernsehen und regionalen Web-Produktionen deutschsprachiger Programmanbieter und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.Fotos können bei www.ardfoto.de abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5549301