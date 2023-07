Unmd Encavis 7C Solarparken Clearvise - Aktien die mit "Wind" und/oder "Sonne" Geld verdienen oder es zumindest versuchen. "Windenergieaktien" oder "Erneuerbare Energien - Aktien" zuletzt an der Börse nicht mehr unbedingt die Highflyer. Was macht den Wert eines Bestandshalters von EE-Anlagen aus? EU-Milliarden-EUR-Förderprogramme zur Decarbonisierung, erhöhter Elektrizitätsbedarf aus erneuerbaren Quellen für die immer grössere Marktantiele gewinnende E-Mobilität und der gewaltige Ausbau der "green hydrogen"-Erzeugung durch Elektrolyse - in Europa und "fürEuropa", wie im REPowerEU-Programm definiert. ...

