Im Juni 2023 setzte sich die SEO-Agentur Trustfactory aus Baden-Württemberg erfolgreich gegen die Konkurrenz durch und erwarb den Premium-Reiseroutenanbieter THE backpackertrail Services UG. Der Insolvenzverwalter und Fachanwalt für Insolvenzrecht Patric Naumann, ein Partner der Wirtschaftskanzlei Pabst Lorenz + Partner, übergab die Reiseplattform in einem geordneten Verkaufsprozess an die SEO-Agentur aus Mannheim.Die maximale Bewertung des Startups für die Anteilsberechnung bei der Umwandlung eines Wandeldarlehens betrug 6,5 Millionen Euro. Im Dezember 2022 meldete das Unternehmen, das Reisebegeisterte bei der Ermittlung kostengünstiger Backpacking- und Individualreisen unterstützte, Insolvenz an.Um das Konzept und die Website des Travel-Startups zu erhalten, entschied sich Nikita Yatsun, der Geschäftsführer der deutschen SEO-Agentur Trustfactory, zu der Übernahme des Premium-Reise-Anbieters. Für den CEO und Founder Fabio Hildenbrand und den COO und Co-Founder Stephan Ilg von backpackertrail.deerfüllt sich somit der Wunsch, die Website am Leben zu erhalten.Über TrustfactoryMehr Umsatz durch ein Top-Ranking in Google: Die führende SEO-Agentur Trustfactory aus Mannheim unterstützt Unternehmen dabei, eine hohe Positionierung in den organischen Suchergebnissen zu erzielen.Insgesamt vertrauen über 1.000 Unternehmen aus über 100 Branchen auf die SEO-Agentur, darunter namhafte Marken wie mein KA, Oberlo, eToro und movavi. Der Grund: Trustfactory verfolgt einen starken Return-of-Investment, kurz ROI, sowie eine datengetriebene Strategieerstellung, um die Kundengelder zielführend einzusetzen.Seit der Gründung im Jahr 2018 verzeichnet die Agentur aus Mannheim zahlreiche Erfolgsgeschichten. So präsentierte Trustfactory im Gründungsjahr den ersten strukturierten Backlink-Marktplatz im deutschsprachigen Raum. 2023 folgt das Go-live des Trustfactory-Content-Marktplatzes, der die Bestellprozesse erleichtert.Über Backpackertrail2020 gründeten Fabio Hildenbrand und Stephan Ilg das Reise-Startup Backpackertrail. Das Unternehmen ermittelte günstige Reiseangebote in Europa. Die Zielgruppe: junge Menschen mit einem geringen Budget.Das internationale Team stellte Reisetipps zur Verfügung und ermöglichte es Reisenden, miteinander in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Zudem entwarf das Startup eine Web-App, die individuelle Reisen auf Basis der Nutzerdaten ausspielt.Seit der Gründung von Backpackertrail flossen Investorengelder von über 1 Millionen Euro in das Startup. Den Insolvenzantrag stellte Backpackertrail Ende 2022.