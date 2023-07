DJ XETRA-SCHLUSS/DAX zum 35. Geburtstag etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Abgaben in das zweite Halbjahr gestartet. Der DAX verlor am Montag 0,4 Prozent auf 16.081 Punkte, blieb damit klar über der wichtigen 16.000er-Marke. Das Geschäft verlief schleppend, auch weil Impulse aus den USA fehlten. An der Wall Street findet nur ein verkürzter Handel statt, am Dienstag bleibt dort die Börse wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen. Ein schwächerer ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe aus den USA war nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben - entfachten die Daten doch wieder Rezessionsängste. Der Index war im Juni tiefer in den Kontraktionsbereich gesunken, obwohl eine Verbesserung erwartet worden war.

Die Deutsche Börse feierte unterdessen am Montag den 35. Geburtstag des Deutschen Aktienindex (DAX). Gestartet war er am 1. Juli 1988. Der DAX misst aktuell die Wertentwicklung der 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. "Wer 1988 10.000 Euro in den DAX investiert hat, kann sich heute über ein Vermögen von 160.000 Euro freuen", hob das Deutsche Aktieninstitut hervor. "Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von rund 8 Prozent pro Jahr." Erst Mitte Juni hatte der Index ein Rekordhoch erreicht.

Nucera-Aktien sollen zu 20 Euro kommen

Continental fielen zu Wochenbeginn mit einem Minus von 3,8 Prozent deutlich zurück. Im Handel wurde auf Spekulationen verwiesen, die anstehenden Geschäftszahlen für das Quartal könnten enttäuschen.

Thyssenkrupp gewannen 0,5 Prozent. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter Nucera dürften laut Händlern zu je 20 Euro zugeteilt werden. Gebote unter 20 Euro drohten leer auszugehen, hieß es. Die Preisspanne für Nucera liegt zwischen 19 und 21,50 Euro. Die Erstnotiz in Frankfurt ist für Freitag geplant.

BMW (-0,3%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Autobauer sein angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro gestartet hat. In einer ersten Tranche sollen im Zeitraum vom 3. Juli bis spätestens 29. Dezember für bis zu 415 Millionen Euro Stammaktien und für bis zu 85 Millionen Euro Vorzugsaktien erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm dient hauptsächlich dem Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals.

Die Aktie der Porsche Holding SE wurde ex Dividende gehandelt, die Ausschüttung betrug 2,56 Euro je Vorzugsaktie - damit schloss die Aktie nur optisch im Minus (-3,3% bzw. -1,82 Euro).

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.081,04 -0,4% +15,49% DAX-Future 16.217,00 -0,3% +14,25% XDAX 16.097,78 -0,5% +16,07% MDAX 27.692,90 +0,3% +10,25% TecDAX 3.177,32 -0,8% +8,77% SDAX 13.410,01 +0,1% +12,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,35% -38 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 23 0 2.523,4 54,9 86,4 MDAX 25 23 2 417,0 17,5 22,5 TecDAX 13 15 2 600,5 17,0 27,2 SDAX 30 37 3 96,6 12,6 13,6 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.