Kriminologen und Soziologen reden sich angesichts der Jugendgewalt die Köpfe heiß über Ursachen und eine intelligente Gegenwehr. Auf einen entschlossenen Auftritt der Polizei wird Frankreich angesichts der Gewalttäter nicht verzichten können. Zugleich aber müssen die Ursachen des Misserfolgs der französischen Integrationspolitik genau durchleuchtet werden. Hier gibt es eine lange Liste offener Fragen. Was aber garantiert niemandem weiterhilft, ist ein übereifriger Staatschef, der nun alles auf sich bezieht. Was beispielsweise ist dadurch besser geworden, dass Macron den Staatsbesuch in Deutschland absagt? Er hat das Drama auf diese Weise noch gesteigert.



