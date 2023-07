Halle/MZ (ots) -



Lange ist keine Reform mehr so kontrovers debattiert worden wie die des Heizungsgesetzes. Die Expertenanhörung am Montag verdeutlichte noch einmal, woher die hitzige Debatte rührte. Selten wurden so verschiedene Sachverständige zu einer Reform befragt. Dass sie alle konstruktive und legitime Hinweise gaben, zeigt, wie groß das Rad ist, das hier gedreht wird.



Umso mehr muss man das Eiltempo kritisieren, mit dem Bundestag und Experten am Werk sind. Allerdings ist Eile geboten: Je länger der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen noch verzögert wird, desto schmerzhafter wird die spätere Anpassung der Wärmeversorgung an klimapolitischen Notwendigkeiten.



