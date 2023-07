Heidelberg (ots) -



Israels Politik war oft robust, aber meist pragmatisch und an eigenen Sicherheitsinteressen orientiert. Nüchtern gesehen kann Israel den Konflikt nicht gewaltsam lösen, es hält einen explosiven Krisenherd am Leben, setzt damit auch die eigene Bevölkerung einem Risiko aus und verunsichert selbst langjährige Verbündete. Realpolitiker hätten vermutlich schon umgeschwenkt, doch inzwischen sitzen religiöse Eiferer an der Regierung, beseelt von der Idee eines Großisrael in biblischen Grenzen. Wer sich aber in göttlicher Mission wähnt, kümmert sich nicht um so banale weltliche Dinge wie Verbündete und Sicherheitsinteressen. Das lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten.



Pressekontakt:



Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/5549373

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken