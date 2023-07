Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Ein Nachrichtenbericht von Global TimesDie Eröffnungsfeier der 19. Western China International Fair (WCIF) fand am 29. Juni in Chengdu statt. Das WCIF dauert fünf Tage und steht unter dem Motto "New Era of China, New Opportunities for Western China". Der chinesische Vizepremier He Lifeng, ebenfalls Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Communist Party of China (CPC), hielt eine Rede und kündigte die Eröffnung an. Huang Qiang, stellvertretender Sekretär des CPC Sichuan Provincial Committee in Sichuan und Gouverneur der Provinz Sichuan, führte den Vorsitz bei der Eröffnungsfeier. Der Sprecher des thailändischen Senats - dem Ehrengastland des diesjährigen WCIF -, Pornpetch Wichitcholchai, und der stellvertretende nepalesische Premierminister und Innenminister Narayan Kaji Shrestha hielten zusammen mit anderen Gästen Reden.Pornpetch sagte, es sei für sie eine Ehre, als Ehrengastland teilzunehmen. "Wir werden im thailändischen Nationalpavillon die Entwicklungserfolge und Stärken in verschiedenen Bereichen präsentieren. Das WCIF ist für viele chinesische Unternehmer und Investoren eine effektive Plattform, um sich über Thailands Investitionspolitik und -möglichkeiten zu informieren. Es wird die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen Thailand und der Provinz Sichuan sowie mit Westchina weiter fördern und die langfristigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern stabiler und enger gestalten. Wir sind bereit, auf der Plattform des WCIF eine enge Zusammenarbeit mit Westchina zu pflegen und entsprechende Unterstützung zu leisten."Das Sichuan Provincial Bureau of Economic Cooperation und die Sichuan International Expo Group werden gemeinsam die Aufgaben des Sekretariats des Organisationskomitees der diesjährigen WCIF wahrnehmen und für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung verantwortlich sein.Während des WCIF finden insgesamt 50 Veranstaltungen statt, darunter die 12. Western China Investment Promotion Fair & Contract Signing Ceremony of Economic Cooperation Projects, die 14. Western China International Sourcing Fair und die 17. EU-China Business & Technology Cooperation Fair. Es wurden Themenpavillons und Fachausstellungen wie der "Belt and Road" International Cooperation Pavilion eingerichtet. Auf der WCIF werden wichtige Entwicklungserfolge in den westlichen Regionen und mehr als 500 in- und ausländische Technologie- und Lifestyle-Produkte präsentiert. Es werden mehr als 30 verschiedene Investitionsförderungsmaßnahmen stattfinden, und es werden zahlreiche Großprojekte unterzeichnet werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2145697/Global_Times_Western_China_Fair.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eroffnung-der-19-western-china-international-fair-in-chengdu-301869255.htmlPressekontakt:Ma Xiaochun,15201186913,maxiaochun@huanqiu.comOriginal-Content von: Global Times, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132854/5549378