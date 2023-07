HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4491/ In Folge 5 geht es um die Frage "Wie werde ich reich?", die Daria Heisiph von Sunrise Capital mit ihrem Chef Thomas Niss mit guten Argumenten auf beiden Seiten diskutiert. Fazit ist: Alles nicht mehr so leicht, aber es geht. Ich halte es in Zeiten, in denen der Standort abrutscht, mit JFK: "Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was ihr für euer Land tun könnt." Sunrise Capital managt den Standortfonds Österreich, ein internationales Produkt mit Home Bias, ganz wie ich es mag. Im Finale dieser Serie soll es auch von mir als Initiator ohne kommerzielle Interessen ein investierbares, sparplanfähiges Produkt geben, das man bei jeder Bank kaufen kann, das aus ca. 2/3 EuroStoxx und ...

