Auch diese Wahrheit hat Jewgeni Prigoschins halbstarker Marsch auf Moskau ans Licht gebracht: Die russische Wagner-Gruppe ist in Afrika nicht nur existent, was ihr Gründer noch bis vor neun Monaten geleugnet hatte. Sie ist außerdem "zu hundert Prozent" von der russischen Regierung finanziert, wie Russlands Präsident Wladimir Putin nun bestätigte. (...) Sowohl der Wagner-Gründer wie auch Moskaus Außenminister Sergej Lawrow machten bereits klar, dass das afrikanische Abenteuer der Lohn-Kämpfer keineswegs beendet ist. Zu groß ist der ökonomische und politische Gewinn, den Prigoschin und Putin aus den Machenschaften der weit über 5000 Söldner ziehen. Die einzigen, die der Truppe den Laufpass geben könnten, sind die Regierungen der Staaten, in denen sie tätig ist - hätten diese nicht zu befürchten, dass sie ohne die gewissenlosen Haudegen aus dem Amt gefegt werden. https://www.mehr.bz/khs185m



