EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Verkauf

DEMIRE passt Prognose nach Rücktritt des Investors vom Kauf des LogPark in Leipzig an



03.07.2023 / 22:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseanpassung, Verkauf DEMIRE passt Prognose nach Rücktritt des Investors vom Kauf des LogPark in Leipzig an Langen, den 3. Juli 2023. Die DEMIRE?Deutsche Mittelstand Real Estate?AG?(ISIN: DE000A0XFSF0) ("DEMIRE" oder "Gesellschaft") wurde vom Käufer der Logistikimmobilie LogPark in Leipzig für rund EUR 121 Millionen ("Immobilie") darüber informiert, dass dieser vom Kaufvertrag zurücktritt und beabsichtigt, die Transaktion nicht zu vollziehen. Die DEMIRE hält den Rücktritt vom Kaufvertrag für unbegründet und wird daher rechtliche Schritte hiergegen prüfen. Die Gesellschaft geht gegenwärtig allerdings nicht davon aus, dass die Transaktion noch im Jahr 2023 vollzogen werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Gesellschaft voraussichtlich noch im gesamten Geschäftsjahr 2023 Mieteinnahmen aus der Immobilie erzielen wird. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Mieteinnahmen aus der Immobilie für das zweite Halbjahr 2023 erwartet der Vorstand für 2023 nunmehr Mieteinnahmen von EUR 74,5 Mio. bis EUR 76,5 Mio. (bisher EUR 71 Mio. bis EUR 73 Mio.) und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) von EUR 33 Mio. bis EUR 35 Mio. (bisher EUR 30 Mio. bis EUR 32 Mio.). Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 6103 372 4944

Email: stinauer@demire.ag



Ende der Insiderinformation



03.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com