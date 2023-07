LONDON und BANGKOK, Thailand, July 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aztiq Pharma Partners ("Aztiq"), eine auf den Biowissenschaftssektor spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, und Innobic (Asia) Company Limited ("Innobic"), die Biowissenschaftssparte des thailändischen Öl- und Gaskonglomerats PTT Public Company Limited ("PTT") (zusammen "die Aktionäre"), haben heute den Preis für den Verkauf von 25 095 850 Aktien von Lotus Pharmaceuticals (1795: TT; "Lotus", "das Unternehmen"), einem multinationalen Pharmaunternehmen, zu einem Preis von 297 NT$ pro Aktie bekanntgegeben. Das Geschäft wird am 5. Juli 2023 abgewickelt, sofern die üblichen Abwicklungsverfahren eingehalten werden. Der Verkauf wird von der Alvogen Emerging Market Holdings Limited ("AEMH") durchgeführt, die nach Abschluss der Transaktion weiterhin 41 % der Lotus-Stammaktien halten wird. Unter Einbeziehung der direkten Beteiligung von Innobic an Lotus werden die Aktionäre weiterhin rund 47,7 % des Unternehmens halten.



Robert Wessman, Gründer von Aztiq, dazu: "Die heutige Ankündigung ist ein großer Schritt in der Entwicklung von Lotus, das als ein Unternehmen begann, das fast ausschließlich im Inland tätig war. Heute hat sich das Unternehmen zu einem globalen Pharmaunternehmen entwickelt, das über ein umfangreiches Produktportfolio verfügt und über das Exportgeschäft des Unternehmens oder die eigene kommerzielle Infrastruktur von Lotus, die sich über ganz Asien erstreckt, fast jeden Winkel der Welt erreicht. Als Vorstandsvorsitzender freue ich mich darauf, weiterhin mit dem bewährten Managementteam von Lotus zusammenzuarbeiten, das diese Transformation angeführt hat, um gemeinsam an der Strategie zu arbeiten und das Unternehmen weiter wachsen zu lassen."

Dr. Buranin Rattanasombat, Chief New Business and Infrastructure Officer von PTT und Vorstandsvorsitzender von Innobic, kommentierte dies wie folgt: "Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt für Lotus, da sie gleichzeitig den Streubesitz der Aktie erhöht und die Aktionärsbasis mit starken institutionellen Investoren diversifiziert. Als führender Aktionär von Lotus bleiben unsere Interessen mit denen des Unternehmens und seiner geschätzten Aktionäre im Einklang."

J.P. Morgan und Credit Suisse fungieren als Platzierungsagenten für die Transaktion.

Über Aztiq

Aztiq ist eine visionäre, auf das Gesundheitswesen ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft, die sich der Förderung von Innovationen und positiven Veränderungen in der Branche verschrieben hat. Unter der Leitung von Robert Wessman und einem Team erfahrener Unternehmer engagiert sich Aztiq für die Identifizierung, Investition und Förderung bahnbrechender Gesundheitslösungen in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, um die globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Durch die Nutzung der geballten Erfahrung des Teams will Aztiq die Ergebnisse für Patienten verbessern, den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung erleichtern und ein effizienteres und nachhaltigeres Ökosystem im Gesundheitswesen schaffen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz hat Aztiq weiterhin einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aztiq.com und folgen Sie Aztiq auf LinkedIn .

Über Innobic

