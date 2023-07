Rund 16 Prozent konnte der DAX in im ersten Halbjahr zulegen. Zum Handelsstart knüpft der deutsche Leitindex an diese Performance an, gibt die Gewinne im Handelsverlauf aber wieder ab. Wenig Impulse werden heute von den US-Börsen erwartet. Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei BioNTech, Deutsche Bank,...

Den vollständigen Artikel lesen ...