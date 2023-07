Osnabrück (ots) -Verband der Automobilindustrie: "Deutsche Automobilindustrie setzt ganz klar auf Elektromobilität"Präsidentin Müller sieht in gewaltigen Investitionssummen Entschlossenheit der Branche / E-Fuels "Idee der Zukunft" ohne ErfolgsgarantieOsnabrück. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht bei der Transformation der Branche große Anstrengungen. "Die deutsche Automobilindustrie setzt ganz klar auf die Elektromobilität", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".In den nächsten vier Jahren werde die Branche rund 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren, insbesondere in die E-Mobilität, wie Müller betonte. Weitere 130 Milliarden Euro seien für den Umbau von Werken vorgesehen. Die Zahlen bewiesen laut Müller die "Entschlossenheit" der Branche, "diesen Wandel erfolgreich zu gestalten".E-Fuels nannte die VDA-Präsidentin hingegen eine "Idee für die Zukunft". Müller sagte: "Ob und wann E-Fuels wirtschaftlich werden, wird sich dann zeigen." Bei einer Massenproduktion rechne sie mit einem Preisrückgang.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5549401