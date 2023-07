WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Deutschen Post:

"Warum in aller Welt will die Post nun unbedingt ihren eigenen Namen und damit ihre eigene große Geschichte streichen? Das Argument, mit einem nur auf DHL beschränkten Namen habe man es bei internationalen Investoren leichter als mit dem unbekannten Zusatz Deutsche Post, ist zumindest fragwürdig. (.) Unterm Strich steht einem durch die Namensänderung enormen Aufwand ein zweifelhafter, wenn nicht gar dürftiger Nutzen gegenüber. Unweigerlich fragt man sich: Was soll das alles, hat das Unternehmen keine anderen Probleme?"/yyzz/DP/ngu