Nimmt man das Wochentief zur Basis, erholte sich die Aktie des Maschinenbauers und Ausrüsters der Halbleiterindustrie um 12,7 %. Einen Beitrag dazu leistete die CITIGROUP, die den deutschen Technologiewert am Donnerstag mit Einstufung "Buy" und Kursziel 40 € in ihre aktuelle Empfehlungsliste aufnahm. Mit dem gleichen Kursziel pflichtete Jefferies bei. Ein erneuter Anlauf auf die Widerstandszone bei 32 € steht nun an. Die Position der Actien-Börse bleibt aussichtsreich.



