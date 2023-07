Flow Traders - 2Q vorläufig normalisiertes Handelsergebnis von rund 49 Mio EURNCC renoviert und modernisiert die Avicii-Arena in Schweden für rund 700 Mio SEKStellantis will mindestens 100 Mio Euro investieren, um die Emissionen in seinem Werk Mirafiori in Italien zu reduzieren Valeo konnte in diesem Jahr insgesamt inflationsbedingte Preiserhöhungen durchsetzenVirbac senkt die Prognose für den organischen Umsatz für das GJ auf 0% bis +4% gegenüber +4% bis +6% zuvor Airbus - Deutschland hat den Servicevertrag für den Militärtransporter A400M verlängert Deutsche Bank - Fitch hat das Langfrist-Rating um eine Stufe auf "A-" angehoben. Der Ausblick ist stabil EON - Fitch hat die Bonitätseinstufung "BBB+" bestätigt, der Ausblick ist stabil Wir glauben weiter an die Chancen in China", ...

