Die Aktie von Li Auto (WKN: A2P93Z) ist am Montag nach starken Auslieferungszahlen an der Börse in Hongkong um mehr als +8% auf 147 HK$ hochgeschossen. Auch die Erstnotiz an der Nasdaq kann deutlich zulegen. Sie steigt um fast +5% auf 36,80 US$. Seit Anfang November hat sich der Kurs annähernd verdreifacht. Sind nun sogar neue Rekordstände möglich? Li Auto vorgestellt Li Auto ist ein chinesisches Unternehmen im Bereich New Energy Vehicles (NEV), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...