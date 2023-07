Für den Mai bezifferten die Bundesstatistiker heute morgen vorläufige Daten zu Ex- und Importen. Demnach sind die Ausfuhren (insgesamt 130,5 Mrd. €) um 0,1 % gegenüber dem Vormonat und um 0,7 % im Vergleich zum Mai 2022 gesunken. Die Einfuhren (summa summarum 116,1 Mrd. €) stiegen indes, wenngleich nur im Verhältnis zum April 2023 (+1,7 %), während sie gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 % durchsackten. Unterm Strich kamen so 14,4 Mrd. € Plus für den Außenhandel im Mai heraus.



