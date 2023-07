Besonders viele junge Anleger setzen auf günstige bis kostenlose Broker wie Trade Republic & Co. Allerdings könnte das bald nicht mehr möglich sein. Dem Geschäftsmodell der Neobroker droht nämlich das Aus in der EU. Seit spätestens 2020 erlebten die Neobroker einen wahren Hype, vor allem unter jungen Anlegern, die sich zusehends an die Märkte wagen. Besonders reizvoll war dabei für viele, dass Orders auch bei kleinen Volumen kostenlos waren oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...