Nach einem schwächeren Start in die Woche scheint auch am Dienstag keine Gegenbewegung am deutschen Aktienmarkt einzutreten. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,3 Prozent tiefer bei 16.064 Punkte erwartet. Damit rückt die 16.000-Punkte-Marke wieder bedrohlich nahe. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen: 1. Leichte Kursgewinne an der Wall Street Die US-Aktienmärkte sind nach dem teils ...

