Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag dürfte mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, so die Analysten von Postbank Research.Es werde allgemein erwartet, dass die RBA den Leitzins um 25 Basispunkte von 4,1% im Vormonat auf 4,35% anheben werde. Nach der Anhebung um 25 Basispunkte im Juni und vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Inflation bei gleichzeitig steigendem Lohnwachstum werde mit weiteren Anhebungen gerechnet. ...

