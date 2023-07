Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart zeigten sich die verschiedenen Segmente der Finanzmärkte hin und her gerissen zwischen Konjunktur- und Inflationssorgen, so die Analysten der Helaba.Zunächst hätten die Inflationserwartungen zugenommen, nachdem Saudi-Arabien und Russland neue Produktionskürzungen verkündet hätten. Mit dem phasenweise steigenden Ölpreis habe so auch der Druck auf den Rentenmarkt zugenommen und auch der Aktienmarkt habe zu Schwäche geneigt. Im Nachgang zum unerwartet schwachen ISM-Index der US-Industrie habe der Rentenmarkt die Verluste aber wieder wettmachen können und der Euro habe zugelegt. Aufgrund des US-Feiertages (Independence Day) würden die Analysten heute mit einem eher impulslosen Handelsgeschehen rechnen. ...

