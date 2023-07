Am Montag stiegen die Aktien von Coinbase, Riot Blockchain & Co. deutlich und auch der Bitcoin legte etwas zu. Grund dafür dürfte wieder einmal BlackRock gewesen sein - denn der Vermögensverwalter könnte die nächste große Bitcoin Rallye auslösen. Auch wenn Bitcoin gerade nicht bei 60.000 US-Dollar oder höher steht, so ist die Kryptowährung doch wieder im Mittelpunkt des allgemeinen öffentlichen Interesses. Grund dafür sind die Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...