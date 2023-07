Köln (ots) -Vorhang auf für "Dick & Doof"! Der beliebte Podcast mit Sandra und Luca - zwei der erfolgreichsten deutschen Podcaster:innen und Influencer:innen - wechselt zu RTL+. Ab dem 5. Juli erscheinen neue Folgen immer mittwochs um 20 Uhr auf RTL+ Musik und eine Woche später überall da, wo es Podcasts gibt. Der Video-Podcast wird exklusiv auf RTL+ verfügbar sein."Dick & Doof", das sind die guten Freunde Sandra und Luca. Mit viel Humor nehmen sie ihre Hörer:innen mit auf eine unterhaltsame Reise durch ihren Lebensalltag und teilen ihre witzigsten Erlebnisse und Beobachtungen. Der Podcast landet seit Start im August 2019 regelmäßig weit oben in den deutschsprachigen Charts. Luca ("laserluca") erreicht mit seinen YouTube, Instagram und TikTok Accounts Millionen Follower:innen und auch Sandra ("selfiesandra") hat auf Kanälen wie Instagram oder TikTok eine sechsstellige Followerschaft.Sandra und Luca: "Wir sind sehr froh, mit RTL+ einen Partner gefunden zu haben, der vollstes Vertrauen in uns, unsere Ideen und Pläne hat und darüber hinaus unseren Video Podcast weiterhin für alle komplett kostenlos zur Verfügung stellt, das war uns sehr wichtig. Wir freuen uns auf lustige Ideen, Produktionen und das ein oder andere Kölsch!"Andrea Zuska, SVP Content Strategy, Programmdirektorin RTL+ Non Video und Geschäftsleiterin Audio Alliance: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit,Dick & Doof' einen der meistgestreamten deutschsprachigen Podcasts für uns gewinnen konnten. Mit ihren schrägen Ideen, der einmaligen Art ihres Talks, Herz und Humor begeistern Sandra und Luca seit Jahren ihre Fans - zukünftig immer erst auf RTL+ Musik. Willkommen zuhause!"Die exklusive Vermarktung von "Dick & Doof" übernimmt ab sofort der Crossmediavermarkter Ad Alliance, der mit über 100 Podcast verschiedener Genres und Mandaten über ein sehr großes Portfolio verfügt. Neben der langjährigen Expertise in der 360-Grad-Vermarktung besticht die Ad Alliance vor allem auch durch ihr Know-how im Bereich Native Advertising. Weitere Details gibt es hier (https://www.ad-alliance.de/cms/news/medienmarken/audio/podcast-dick--doof.html).Isabella Thissen, COO der Ad Alliance: "Der Podcast 'Dick & Doof' passt hervorragend in unser Vermarktungs-Portfolio und wir freuen uns sehr, tolle Konzepte mit den zwei Protagonisten und interessierten Werbekunden umzusetzen. Insbesondere die Einbindung von Host-Reads innerhalb dieses reichweitenstarken Podcasts ermöglicht uns seitens der Vermarktung vielseitige und authentische Umsetzungen, die auch der großen Fan-Gemeinde viel Spaß bringen werden."Pressekontakt:Anna VelkenKommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@rtl.deLaura CzinczollKommunikation Ad AllianceTelefon: +49 221-45 67 42 02laura.czinczoll@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5549653