Linz (www.anleihencheck.de) - Als erster Währungsraum hat es die Schweiz geschafft, die Teuerungsrate mit 1,70% in den angepeilten Zielkorridor der Zentralbank zu bringen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aber nicht nur die Inflation selbst, sondern auch die Kerninflation (Inflation exkl. Energie und Nahrungsmittel) liege mit 1,764% im angestrebten Bereich von 0,00% bis 2,00%. Fraglich sei, ob die Inflationsthematik für die Schweizer Nationalbank (SNB) somit als erledigt gelte? Nein, denn die Sprecher der SNB hätten in ihrer Rede betont, dass die Gefahr von Zweitrundeneffekten bestehe. Demnach würden die Löhne stärker ansteigen und somit inflationär wirken. Um einen starken Schweizer Franken zu gewährleisten, werde davon ausgegangen, dass die SNB in der Juli-Zinssitzung falkenhaft agieren werde und weitere Leitzinserhöhungen in Kauf nehme. Das aktuelle EUR/ CHF-Niveau liege zwischen 0,9770 und 0,9790. (04.07.2023/alc/a/a) ...

