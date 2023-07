Der Edelmetallhändler Gold & Co eröffnete jüngst die dritte Filiale in Wien Landstraße. Das Unternehmen ist bereits seit 2012 mit zwei Filialen - in der Währinger Straße im 9. Bezirk und im K1 Einkaufszentrum in Kagran - in Wien präsent. "Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für alles, was mit Edelmetallen zu tun hat. Gold & Co. ist ein Ort, wo man als Kunde mit geerbtem Schmuck, defektem Altschmuck oder Münzen und Barren, die man verkaufen möchte, genauso hingehen kann, wie wenn man Erspartes in Anlage-Edelmetalle investieren möchte", erklärt Gründer Hell-Höflinger.

Den vollständigen Artikel lesen ...