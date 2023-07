Die Marke VOLKSWAGEN will ihr Wachstum in Südamerika mit einer Milliardeninvestition und vielen neuen Modellen vorantreiben. Bis 2026 wird 1 Mrd. Euro in die Entwicklung von Verbrennungsmotoren auf Ethanolbasis und neue Geschäftsmodelle wie Auto-Abonnements investiert. In den nächsten beiden Jahren kommen 15 neue Modelle auf den Markt - Elektroautos wie demnächst der ID.4 und Verbrennermodelle, die vollständig mit nachhaltigem Biosprit betankt werden können. Die in Europa entwickelten Motoren werden dafür im neu eröffneten Entwicklungszentrum von VW Brasilien angepasst. Hintergrund ist der langsame Umstieg auf E-Autos in der Region. Insgesamt wird der südamerikanische Automobilmarkt bis 2030 jährlich voraussichtlich um 11 % zulegen und damit zu den weltweit am stärksten wachsenden Märkten gehören, erklärte VW. Bis 2027 plant das Unternehmen auf dem größten Einzelmarkt Brasilien, auf dem VW seit 70 Jahren präsent ist, um 40 % zu wachsen.



