Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) belässt in ihrer Juli-Zinssitzung den Leitzins erneut auf dem Niveau von 4,1%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund dafür dürfte sein, dass in Australien die Auswirkungen der hohen Zinslandschaft bereits in der Wirtschaft spürbar seien. Zudem zeige sich die Inflation mit einem Niveau von 5,6% rückläufig. Dennoch habe die RBA in ihrem Statement betont, dass die Teuerung nach wie vor auf einem zu hohen Niveau notiere und in einem angemessenen Zeitraum in Richtung des Inflationsziels von 2,0% zu bringen sei. Je nachdem wie die zukünftigen Daten ausfallen würden, seien weitere Leitzinserhöhungen nicht auszuschließen. (04.07.2023/alc/a/a) ...

