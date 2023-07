Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die USA zelebrieren heute ihren Unabhängigkeitstag - doch wirtschaftlich gibt es nicht viel zu feiern, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle."In dieser Woche steht in den USA die Veröffentlichung wichtiger Daten an, und alles deutet darauf hin, dass es eine leichte Rezession geben wird", sage Steven Bell. In Großbritannien verbessere sich dagegen die Lage. Was genau Bell für die USA und Großbritannien erwarte und was das für die Märkte bedeute, schreibe er in seinem wöchentlichen Kommentar. ...

