Nicht nur die Kunden, auch die Aktionäre der Deutschen Bank dürften am vergangenen Wochenende die Luft angehalten haben. Das Finanzinstitut führte in den letzten Tagen die letzte Welle beim IT-Umzug der Postbank durch. Entgegen der Erwartung einiger Skeptiker scheint es dabei zu keinen größeren Problemen gekommen zu sein.Die "Welt" meldete stattdessen gestern, dass der Umzug erfolgreich war. Weitere 12 Millionen Postbank-Kunden wurden demnach auf eine gemeinsame Plattform migriert, an denen etwa 19 Millionen Produktverträge hängen. ...

