Bad Homburg (pta/04.07.2023/11:28) - * Umsatzsteigerung im unteren einstelligen Prozentbereich statt des bisher prognostizierten Wachstums von 6-8% * EBIT-Marge von 5-7% vor Firmenwertabschreibungen gegenüber den bisher prognostizierten rund 9-10% * Auftragszurückhaltung und Budget-Kürzungen im Beratungsgeschäft der Produkt- und Serviceinnovation führen zu einer geringeren Wachstumsannahme * Anpassung der Kapazitäten im Beratungsgeschäft sowie die Fokussierung des Dienstleistungsportfolios verursacht einen Restrukturierungsaufwand von rund 1,5 Prozentpunkte der EBIT-Marge * Infolgedessen Firmenwert-Abschreibung in Höhe von rund EUR 4,2 Mio. * Restrukturierung und Fokussierung werden unmittelbar eingeleitet und im 3. Quartal 2023 abgeschlossen sein * Entwicklung des Kerngeschäfts entwickelt sich weiterhin rundum positiv nach Plan - derzeit steigende Anzahl an Beratungsanfragen für Marke, Transformation und Nachhaltigkeit * Umsatzerlöse der SYZYGY GROUP von Januar bis Mai EUR 30 Mio. (+5% Umsatzwachstum)

Basierend auf der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2023 erwartet die SYZYGY GROUP für die zweite Jahreshälfte eine Umsatzentwicklung unterhalb der bisherigen Erwartungen und passt deshalb ihre Geschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2023 an.

Das Beratungsgeschäft im Bereich der Produkt- und Serviceinnovation innerhalb der SYZYGY GROUP verzeichnete insbesondere im Verlauf des zweiten Quartals 2023 eine zunehmend schwächere Entwicklung als ursprünglich im März erwartet wurde. Die Hauptgründe dafür liegen in der Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden, daraus resultierenden Budgetkürzungen sowie dem allgemein rezessiven Marktumfeld. Insgesamt wurde bei Bestätigung der Jahresprognose Ende April 2023 mit einer deutlich stärkeren Beratungsnachfrage für Produkt- und Serviceinnovation gerechnet. Diese Erwartung hat sich im aktuellen Quartalsverlauf deutlich verändert. Daher ist es erforderlich, die Wachstumsprognose der SYZYGY GROUP anzupassen.

Die Anpassung der Kostenstrukturen zeigt sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung, was dazu führt, dass die Restrukturierungsaufwendungen die EBIT-Marge im aktuellen Jahr belasten werden. Etwa 1,5 Prozentpunkte der EBIT-Marge entfallen dabei auf die Restrukturierung und Fokussierung. Die Maßnahmen werden unmittelbar eingeleitet und im 3. Quartal 2023 abgeschlossen sein. Infolgedessen wird dies auch zu einer Firmenwert-Abschreibung in Höhe von rund EUR 4,2 Mio. führen.

Das Kerngeschäft der Gruppe, darunter die digitale Transformation in Marketing und Vertrieb, Digitales Marketing sowie IT-Services, verzeichnen weiterhin eine rundum positive Entwicklung und befinden sich im geplanten Rahmen. Darüber hinaus stellen wir derzeit eine wachsende Zahl von Beratungsanfragen in den Bereichen Marke, Transformation und Nachhaltigkeit fest.

Auf dieser Basis hat die SYZYGY Gruppe in den ersten 5 Monaten des Geschäftsjahres (Januar bis Mai) Gesamterlöse von rund EUR 30 Mio. erzielt, das einem Umsatzwachstum von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Prognose 2023

Auf Basis der bisher vorliegenden Erkenntnisse rechnet die SYZYGY GROUP im Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie mit einer EBIT-Marge in einem Korridor von 5 bis 7 Prozent vor Firmenwertabschreibung.

Die diesjährige Hauptversammlung findet am 11. Juli 2023 als virtuelle Veranstaltung statt, ohne physische Präsenz der Aktionär:innen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 unverändert eine Dividende von EUR 0,22 je Aktie vorschlagen.

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 wird am 28. Juli 2023 unter www.syzygy-group.net/investors ( http:// www.syzygy-group.net/investors ) veröffentlicht.

