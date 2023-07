Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4495/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/98 geht es um einen unveränderten ATX, um weiter Vorsicht bei Lenzing, um eine Vermutungs-Bestätigung bei CA Immo und um die Erinnerung an ein Flop-IPO, das mich heute noch ärgert. Und ja: Meine Schulter ist zunehmend kaputt und ich muss da wohl was machen lassen, heisst, dass der Sendeplan ein bissl wackelt, aber der Herr Praktikant Laurenz Schwieger sagt, dass er das schon machen wird. In den News: Ein Frequentis-Zukauf, UBM-Bondplatzierung erfolgreich und Research zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...