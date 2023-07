Juni 2023: wenig Wind, viel Sonne, keine abschöpfungswürdigen Erträge // June 2023: little wind, lots of sun, no skimmable yields Düsseldorf, 04. Juli 2023 - Der Juni 2023 war in fast ganz Deutschland ein echter Sonnenmonat. Eine hohe Einstrahlung ging mit wenig Wind einher - im Mix lieferten Erneuerbare Energien deshalb etwas weniger Ertrag als geplant. "Angesichts der fast unveränderten Strompreise stehen auch für den Bund kaum abschöpfungsfähige Übererträge aus den Erneuerbaren zur Verfügung", ...

