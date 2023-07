PolyMet Mining Corp. gab gestern bekannt, dass das unabhängige Sonderkomitee des Verwaltungsrats von PolyMet ein unverbindliches Angebot der Glencore AG erhalten hat, alle ausstehenden Aktien von PolyMet, die sich nicht bereits in ihrem Besitz befinden, zu einem Preis von 2,11 US$ pro Aktie in bar zu erwerben, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung.



Der von Glencore vorgeschlagene Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von ca. 167% auf den Preis von 0,79 US$ pro Aktie bei Geschäftsschluss am Freitag, den 30. Juni 2023.



Der Sonderausschuss begrüße das Geschäft mit Glencore, und der Vorschlag werde vom Sonderausschuss in Übereinstimmung mit seinen treuhänderischen Pflichten und in Absprache mit seinen unabhängigen Finanz- und Rechtsberatern geprüft.



PolyMet weist seine Aktionäre und andere Personen, die den Handel mit seinen Wertpapieren in Erwägung ziehen, darauf hin, dass noch keine Entscheidungen in Bezug auf die Antwort von PolyMet auf den Vorschlag getroffen wurden.



