DJ PTA-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG gibt Veränderung im Vorstand bekannt - CFO Alexander Hupe scheidet aus der Vorstandschaft aus

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/04.07.2023/11:35) - Der Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) gibt bekannt, dass der Vertrag mit Herrn Alexander Hupe, Vorstandsmitglied für das Ressort Finanzen & M& A, in gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung beendet wird. Damit besteht der Vorstand der UMT AG wieder aus zwei Mitgliedern.

Herr Hupe hat tatkräftig bei der Erstellung des Jahresabschlusses mitgewirkt und wird sich nun nach seiner Zeit als Interims-Manager bei der UMT AG neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Er bleibt dem Unternehmen aber weiterhin in beratender Tätigkeit, insbesondere im Bereich M&A, verbunden.

(Ende)

Aussender: UMT United Mobility Technology AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 680 E-Mail: investor.relations@umt.ag Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A2YN702 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 05:35 ET (09:35 GMT)