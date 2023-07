Die Anleger in Europa haben sich am Dienstag kaum aus der Deckung gewagt. Der deutsche Leitindex Dax trat mit 16.085 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, rückte um 0,2 Prozent auf 448 Zähler vor Analysten zufolge fehlte es an Impulsen von der Wall Street, die vor dem handelsfreien Unabhängigkeitstag in den USA ebenfalls nur wenig vom Fleck gekommen war. "Wie so oft ist an diesen Tagen auch an der Frankfurter ...

