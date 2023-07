Die Aktie des Beteiligungsunternehmens Mutares (WKN: A2NB65) verbessert sich am Dienstag um +0,2% auf 25 €. Damit setzt sie den Aufwärtstrend seit Ende 2022 fort. Der Kurs kommt wieder in die Reichweite des Fünfjahreshochs von rund 28 €. Reicht die Kraft, um dieses Hoch zu überwinden? Mutares vorgestellt Die in München ansässige Mutares SE & Co KGaA ist eine Beteiligungsgesellschaft. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb von mittelständischen Unternehmen, ...

