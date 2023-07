Mit dem Q8 e-tron hat Audi inzwischen die überarbeitete Version seines Elektro-Erstlings e-tron quattro auf dem Markt. Der Testwagen, den Audi uns gestellt hat, ist recht genau doppelt so teuer wie das Tesla Model Y Long Range, eines der meistverkauften Elektroautos. Ist der Audi aber auch doppelt so gut? *** 115.400 Euro. So viel kostet der Audi Q8 Sportback e-tron des Modelljahres 2024 mit der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...